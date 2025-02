Ilnapolista.it - Ci tocca dare ragione agli interisti di Libero: quanta ipocrisia sulla bestemmia di Lautaro. L’Italia non è uno stato laico?

Leggi su Ilnapolista.it

Cididinon è uno?Ogni tanto a Napoli, ma non solo, partono – incontrollati – flussi di pensiero che vivono di vita propria e quasi sempre si rivelano veri e propri boomerang. Come nel caso delladidopo la sconfitta dell’Inter in casa della Juventus (che doveva fare? Una preghierina?). Peraltro ricordiamo che Napoli non è portata per i cosiddetti mind games. Non è arte nostra. Non sappiamo gestire la tensione agonistica. Non sappiamo provocare l’avversario. Siamo ormai troppo immersi nel nostro piagnonismo patologico. Quest’anno abbiamo anche il piagnonismo preventivo: “se arriviamo punto a punto, ci rubano lo scudetto”. Siamo talmente disabituati alla competizione ad alto livello, che già ci stiamo preparando al pianto collettivo.