Iltempo.it - Ci mancavano pure le liste di proscrizione dei giudici sullo sciopero

Immaginate cosa avrebbe detto la sinistra italiana se qualcuno avesse proposto l'elenco scritto di chi scende in piazza a manifestare. Una lista diche contiene i nomi di chi si schiera. Avrebbero gridato al fascismo che ritorna. Avrebbero riesumato Mussolini, i fasci e le corporazioni, i balilla, le camicie nere. Ma che ormai lo squadrismo in Italia sia rosso è un fatto. E così i magistrati, un potere indipendente dello Stato, non solo scioperano come dipendenti qualunque, e non per migliori condizioni economiche, per diritti negati, per questioni contrattuali, ma per impedire al Parlamento di svolgere il suo compito e fare una legge. Ma nel farlo inviano aiun vero e proprio modulo di autocertificazione dello, in modo da realizzare l'elenco deibuoni (quelli schierati contro la riforma della giustizia promossa dal governo Meloni) e quelli cattivi (che sarebbero coloro che vanno a lavorare per mandare avanti il baraccone del sistema giudiziario italiano, che per arrivare a una sentenza ci mette anni).