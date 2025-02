Thesocialpost.it - Christopher Nolan sbarca alle Eolie per girare l’Odissea, cast stellare

Le isolesi preparano a ospitare uno dei set più attesi del cinema., il regista premio Oscar, ha scelto questi scenari mozzafiato per il suo nuovo film: un kolossal dedicato aldi Omero.Leggi anche: Eurovision, l’Estonia manda Tommy Cash con una canzone sugli stereotipi italianiI primi sopralluoghi sono già iniziati. Gli esperti della Universal Pictures hanno visitato Lipari, Vulcano e Panarea per individuare le location ideali. Il progetto punta a ricreare il viaggio epico di Ulisse, interpretato da Matt Damon, tra paesaggi suggestivi e mare cristallino.Le location segrete e il fascino delleGli addetti ai lavori non hanno ancora svelato i dettagli sulle scene che verranno girate. Tuttavia, alcuni residenti hanno fatto trapelare possibili scenari.