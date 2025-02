Calciomercato.it - Chivu e la verità sull’Inter: quando poteva sostituire Inzaghi

Il tecnico rumeno è stato ufficializzato ieri dal Parma. Nel 2023,subentrare adDa ieri è iniziata anche ufficialmente l’era Cristian. Come raccontato, il tecnico rumeno ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione, ed è stato fortemente voluto dalla proprietà, dopo il no di Tudor. Il tecnico croato non se l’è sentita di prendere ora il Parma anche perché, da quanto trapela, aspetta la chiamata di una squadra in lotta per l’Europa (confermati i contatti con la Fiorentina di qualche settimana fa). Secondo l’ad Federico Cherubini,ha le caratteristiche ideali per allenare una formazione giovane e ambiziosa come quella ducale, ora terzultima in classifica e a -1 dall’Empoli. Il crollo dell’ultimo mese, con le quattro sconfitte consecutive, ha quindi portato al cambio in panchina: esonerato Pecchia arriva