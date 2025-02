Ilgiorno.it - Chiusura entro il 2025. Sfratto ai 180 nomadi e polemica sugli alloggi

e Marianna Vazzana L’avviso diaidel campo di via Chiesa Rossa è stato notificato sabato dalla Polizia locale. I 180 rom censiti, presenti tutt’ora nell’area comunale, quasi tutti di nazionalità italiana e di residenza milanese, dovranno cercarsi una nuova collocazione e lasciare l’insediamentofine anno. Al di là della sparatoria dell’altra sera, il Comune ha già avviato l’iter per il "superamento" del campo rom attivo dal 2002. La delibera della Giunta comunale che ha messo nero su bianco la decisione risale al 19 dicembre scorso. Nella relativa nota si leggeva che "all’occupazione di spazi non compresi nell’area autorizzata, si aggiungono gravi problemi dovuti agli allacci abusivi alla fornitura elettrica che rappresentano un rischio per gli operatori e gli abitanti del campo e rendono l’intervento di superamento necessario e non più rimandabile, oltre ad una grande quantità di rifiuti.