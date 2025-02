Serieanews.com - Chiesto rinvio a giudizio per De Laurentiis: cosa rischia il Napoli, le possibili situazioni

Leggi su Serieanews.com

Aurelio Dehailper il caso plusvalenze:ilper Deil, le– SerieAnewsLa notizia è deflagrata pochi minuti fa come una bomba. La Procura di Roma haper Aurelio De, presidente del, ilper l’accusa di falso in bilancio relativo alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al patron dei partenopei,il processo anche per Andrea Chiavelli, ad del club e braccio destro della società azzurra ma anche per il club.I pm Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice chiudono così il procedimento per quanto riguarda le presunte plusvalenze fittizie relative all’acquisto dalla Roma nell’estate del 2019 del difensore Kostas Manolas e nell’anno successivo, nel 2020, all’ingaggio dal Lille del centravanti Victor Osimhen, attualmente ancora di proprietà del club azzurro ma in prestito al Galatasaray.