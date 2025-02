Sport.quotidiano.net - Chiesanuova in campo. A Urbino per voltare pagina

L’obbligo di riscattarsi ma l’ostacolo delpiù difficile. Ilrecupera oggi alle 15 la gara con l’rinviata lo scorso 9 febbraio causa nebbia (curiosamente già tra gennaio e febbraio del 2023 la lunga trasferta dicreò problemi con ben due rinvii per neve) e a distanza di dieci giorni si torna al "Montefeltro" per riprendere la partita dal 35’ e sul risultato di 0-1. Sì perché nonostante dalla panchina e dalla tribuna non se ne fosse accorto nessuno, i biancorossi l’avevano sbloccata grazie al rigore di capitan Mongiello. Un vantaggio che, dopo aver subìto il secondo ko interno consecutivo, diventa ancor più importante da difendere per il. Non sarà semplice perché si tratta di uno scontro diretto (quinto con 35 punti eterzo a 39) e perché i ducali sono l’unica squadra di Eccellenza imbattuta in casa, roccaforte da 22 punti.