Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera le foto che scacciano definitivamente i rumor di una crisi

In queste ultime settimane si è vociferato di un “litigio brusco e molto forte” trache si pensava potesse portare addirittura alla rottura.Ma come stanno realmente le cose tra una delle coppie più chiacchierate del momento nel mondo del gossip? A svelarlo ci ha pensato il settimanale Chi che ha reso pubbliche alcuni scatti che mostrano tutta la complicità della coppia. Ecco quanto riportato:In queste pagine gli scatti di domenica, 16 febbraio, dimostrano che la relazione tra i due è tutt’altro che in. Prosegue con delicatezza e consapevolezza. Eccoli, con Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez, e i tre bambini che lui ha avuto dall’ex moglie Nicole Moelhausen (i cui nomi non sono mai stati resi pubblici per motivi di privacy).