Chiara cambia vita | Maratone a cavallo la mia grande passione

È stata in sella per 14 ore in un’estenuante gara internazionale di endurance, percorrendo 160 chilometri attraverso i sentieri della Valdichiana. Ha trovato anche la forza, con ilRk Shadow, per la volata finale al galoppo mancando di un soffio il primo posto. È l’ultima impresa sportiva della giovane amazzone aretinaSalvadori. A fine gara si è inginocchiata davanti a Rk Shadow, di proprietà dei suoi amici Giuseppe Ducci e Serena Sereni, e lo ha baciato a lungo sul petto per ringraziarlo di questa lunga cavalcata fatta insieme. Salvadori è stata per tanti anni commessa in un negozio di equitazione. Poi un giorno si è stufata di stare chiusa lì dentro e ha deciso di saltare il bancone e di salire in sella. Non poche ore a settimana come prima, ma per l’intera giornata. Ha preparato e allenato giovani cavalli e con l’Endurance Casentino ha cominciato a fare gare in giro per l’Italia e all’estero.