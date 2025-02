Liberoquotidiano.it - Chi sono i nemici dell'interesse nazionale: cosa succederebbe con Schlein e Conte al governo. E intanto Enrico Letta...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Quando bisogna decidere sulle cose che contano nello scenario interla sinistra non delude mai, nel senso che si fa trovare impreparata a tutto. Ellychiede a Meloni da che parte sta (e dopo tre annidi guerra dovrebbe essere chiaro) ma non sa con chi sta il Pd: vuole la pace (come tutti), sta con l'Ucraina ma non vuole armarla, di certo è contro Trump e dunque il principale partito d'opposizione d'Italia è avversario'America. Così facendo è anche nemicovisto che la nostra alleanza con Washington non si può mettere in discussione a seconda di chi c'è alla Casa Bianca. Tra i Cinque Stelle, altra gamba'opposizione, la confusione è pura estasi. Si passa dal cripto-putinismo al gandhismo contiano, comunque è sempre un circo e se guidassero la politica estera italiana c'è da scommettere che saremmo già dentro la matrioska di Putin e il Dragone di Xi Jinping.