Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata del 19 febbraio 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 19su Rai 3Questa sera – mercoledì 19– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. L’omicidio di Pierina Paganelli: l’inviato Giuseppe Pizzo ha scoperto che un capello che si trovava sul voltosignora di Rimini non è stato repertato. Di chi era? Di Pierina o dell’assassino? Era importante quel capello? Se ne parlerà nelladi oggi. E poi la morte di Andrea, il ragazzo che studiava informatica a Perugia: alle 12.32 manda un messaggio alla sorella per fissare l’appuntamento a mensa. Sembra essere tutto normale, e invece sparisce. e dopo mezz’ora il suo cellulare è spento. Che cos’è successo in quella mezz’ora? Infine, la scomparsa di Daniela Ruggi: dopo cinque mesi, ancora nessuna traccia.