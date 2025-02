Cultweb.it - Chi era Typhoid Mary la donna che scatenò un’epidemia di tifo nella New York del ‘900

La pandemia di Covid-19 ha acceso in tutto il mondo un dibattito molto sentito, che contrappone la legittimità della libertà personale di ogni individuo alle misure di sicurezza che uno Stato può vedersi costretto a mettere in atto per salvaguardare la salute pubblica. Com’è facile immaginare, non è la prima voltastoria in cui si verificano circostanze così straordinarie da provocare una simile discussione nell’opinione pubblica: è il caso, ad esempio, diMallon, detta, e dell’epidemia dichea Newnei primi anni del XX secolo. Vi raccontiamo qui la sua storia.Nel 1906 George Soper, ingegnere civile ed esperto in misure igienico-sanitarie, venne assunto da un ricco proprietario di immobili di Long Island, George Thompson, per indagare su un focolaio di: esso si era sviluppato in una casa estiva affittata da Thompson al banchiere Charles Henry Warren, e aveva contagiato 6 delle 11 persone che la abitavano; nonostante le indagini non era ancora chiaro chi o cosa avesse scatenato l’epidemia, e Thompson era ansioso di risolvere il problema per essere sicuro di riuscire ancora ad affittare quella proprietà.