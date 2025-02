Movieplayer.it - Chi è Tommy Cash, il cantante di Espresso Macchiato, che sta facendo indignare molti italiani

, artista estone, parteciperà al prossimo Eurovision con il brano, che ha provocato una rivolta da parte di. A rappresentare l'Estonia all'Eurovision 2025 unche risponde al nome di, il quale interpreta una canzone intitolata. Il concorso canoro internazionale è alle porte e questo significa che tutti i cantanti delle varie nazioni in gara si stanno preparando per parteciparvi. Il branosta riscuotendo un grande numero di polemiche soprattutto da parte degli. L'uomo, il cui vero nome è Thomas Tammemet, ha vinto un importante concorso canoro noto come Eesti Laul e questo gli ha spianato la strada affinché lui potesse partecipare alla grande manifestazione. Nel suo Paese è noto come .