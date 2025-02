Liberoquotidiano.it - "Chi allenerà Jannik Sinner nei tre mesi di squalifica": le prime pesantissime conferme

Tredi, che termineranno tre giorni prima dell'avvio dei prossimi Internazionali d'Italia (7 maggio). Solo venti giorni prima, il 13 aprile,potrà tornare ad allenarsi con il suo staff, in un circolo professionistico di tennis. Ora non potrà farlo, come voluto dell'articolo 10.14.1 del Codice mondiale antidoping, dopo il patteggiamento accettato con la Wada. La sanzione significa che l'azzurro non potrà essere in campo con i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, oltre agli altri membri del team come il preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Ulises Badio. Nelle ultime ore sono circolati dei nomi su chi potrà allenarlo durante la fase di pausa. Spicca quella di Ivan Ljubi?i? come riportato da Il Messaggero. L'ex tennista croato ha seguito in passato il canadese Milos Raonic, ma soprattutto lo svizzero Roger Federer nell'ultima fase della sua carriera consentendogli di vincere due Australian Open e ottenere l'ultimo successo a Wimbledon.