Che notte Virtus, con Vicenza per accelerare

La serie B Nazionale è un campionato senza pause. Domenica laha giocato e vinto a Piacenza: stasera (palla a due ore 20.30) il match interno con. Un’altra partita all’orizzonte per muovere la graduatoria a proprio favore, in questo frangente il peso specifico dei punti in palio aumenta in maniera esponenziale perché avvicina all’obiettivo che ogni squadra ha messo nel mirino dall’inizio della regular season ad oggi. La V imolese in questo momento punta all’accesso ai play in, se le cose gireranno in un certo modo, arrivare ai play off sarà l’eden più prezioso. Il primo ostacolo da superare è: "I veneti hanno giocato di sabato e fatto un grande risultato – racconta il tecnico Gianluigi Galetti –, oltre a un giorno in più, vivono una situazione di entusiasmo dovuta alla grande prestazione che ha portato alla vittoria con Mestre.