Che cos'era la Rivoluzione Copernicana e perché fu così importante?

L’espressione “” viene usata comunemente per indicare un evento o una scopertae determinante da sconvolgere per sempre lo status quo e le credenze universalmente accettate fino a quel momento. Essa si riferisce appunto all’impatto che le scoperte di Copernico ebbero sullo studio del Sistema Solare e sulla concezione stessa dell’universo dal XVI secolo in poi. Vediamo allora in cosa consistono, eesse risultano di enorme rilievo ancora oggi.Già dai tempi di Aristotele era nota all’uomo l’esistenza di altri corpi celesti oltre alla Terra, e se ne studiavano la disposizione e i movimenti nell’universo: proprio dalle teorie aristoteliche, secondo cui la Terra era situata al centro dell’universo a differenza degli altri corpi celesti, lo studioso alessandrino Tolomeo (100-168) sviluppò il suo modello geocentrico e geostatico.