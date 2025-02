Oasport.it - Charles Leclerc: “L’obiettivo logico è vincere il Mondiale costruttori, ma io sogno il titolo piloti”

si presenta al via della sua settima stagione in Ferrari condi coronare il suo grandeundi Formula Uno con la Rossa. Il monegasco, reduce da un ottimo 2024 con 14 podi, 3 pole position e 3 vittorie, proverà ad alzare ulteriormente l’asticella anche nel tentativo di prendersi il ruolo di prima guida del team dopo l’arrivo a Maranello del sette volte iridato Lewis Hamilton.“Sono d’accordissimo con Enzo Ferrari che diceva che la prossima Ferrari è la migliore, perché nel nostro caso bisogna sempre guardare i punti deboli della macchina dell’anno precedente per fare meglio quello successivo. Credo che da questo punto di vista abbiamo lavorato molto bene, poi per dire che è la migliore ci sono anche altri team in griglia, quindi lo scopriremo alla prima gara.