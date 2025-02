Oasport.it - Charles Leclerc: “Amo la Ferrari e voglio vincere in rosso. Feeling buono con la SF-25”

Leggi su Oasport.it

ha provato la nuovasulla pista di Fiorano e si è soffermato sulle sensazioni avute con la SF-25 ai microfoni di Sky: “Sono rientrato stamattina alle 4.30 a Londra, alle 7.30 ero in pista. C’era tanto entusiasmo, prima volta che provavo questa macchina. Non si sono state sorprese brutte, non ci sono state cose che non ci aspettavamo. Andare oltre questo commento è difficile, ilera, l’ambiente era incredibile: c’era una folla attorno alla pista ed era emozionante”.L’ambizione del monegasco è lampante: “Amo lacon lail titolo insarebbe incredibile: sto facendo di tutto per riuscirci il prima possibile e spero che questo sia l’anno giusto. Io mi sono allenato sulle Dolomiti e tutta la squadra ha lavorato da matti per farsi trovare pronta nei primi test di settimana prossima.