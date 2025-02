Sololaroma.it - Champions League, tonfo Atalanta: Bayern e Benfica agli ottavi

La prima delle due giornate valide per i playoff diè passata in archivio. Oltre al Milan, un’altra delle nostre italiane è stata eliminata nella fase preliminare. Stiamo parlando dell’, battuta 3-1 dal Club Brugge tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Primo tempo da incubo per la Dea, che passa in svantaggio al 3? con Talbi, autore anche del raddoppio al 27?. Jutglà cala, invece, il tris allo scadere dei primi 45? minuti, con un bel mancino dal limite dell’area di rigore. Lookman sigla la rete consolatoria dell’1-3 ma sba il rigore del potenziale 2-3, mentre Toloi si fa espellere nel finale.Si qualificadi finale all’ultimo anche ilMonaco, non senza rischi. Kuhn porta in vantaggio il Celtic al 63? con un preciso mancino, mentre Davies pareggia i conti al 94? e manda tra le migliori 16 d’Europa i bavaresi.