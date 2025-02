Champions League sorteggio ottavi quarti e semifinali | regolamento e come funziona

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto a Nyon per l’ultimostagionale delle coppe europee. Venerdì 21 febbraio alle ore 12, alle 13 e alle 14 andranno in scena rispettivamente i sorteggi di, Europae Conferenceche decreteranno i tabelloni definitivi sino alle rispettive finali. Andiamo a vederefunzionerà il.IL TABELLONE DELLADI FINALEI club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni deglicontro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata daldegli spareggi.