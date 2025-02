Movieplayer.it - Champions League, questa sera Real Madrid-Manchester City anche in chiaro: dove vederla in TV e in streaming

Leggi su Movieplayer.it

andrà in scena il ritorno dei preliminari die la partita più attesa è sicuramenteeccoguardarla ined in TVta di verdetti e di forti emozioni con il ritorno delle partite della fase eliminatoria del nuovo formato della. Al Santiago Bernabéu diva in scena la sfida più attesa difase:, in diretta daalle ore 21:00. Una partita che ci darà sicuramente molto spettacolo, che abbiamo visto nella gara d'andata vinta in rimonta 3-2 dagli spagnoli di Carlo Ancelotti negli ultimi dieci minuti di gara. Il prepartita andrà in onda dalle ore 20.20, con TV8Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, .