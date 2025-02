Sololaroma.it - Champions League, pari tra Borussia Dortmund e Sporting: Kovac agli ottavi

La seconda ed ultima giornata valida per i playoff diha preso il via. Ad aprire le danze di questo turno preliminare è stata una partita che è stata, di fatto, una passerella verso glidi finale di una delle underdog della competizione. Stiamo parlando del match traLisbona, andata in scena alle 18:45 al Signal Iduna Park. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-0, utile per i padroni di casa.I 90? minuti in terra tedesca sono stati blandi e spenti, con rare occasioni da ambo le parti. I gialloneri hanno tenuta blindata la porta dopo la gara d’andata, respingendo le sortite dei portoghesi. I ragazzi di Nikostrappano il pass per glidi finale della Coppa Campioni, passando indenne questo turno preliminare. Esce in virtù della sconfitta per 3-0 dell’andata loLisbona, sempre più in crisi dopo l’addio del tecnico Ruben Amorim ed ora focalizzato sul campionato.