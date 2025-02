Calcionews24.com - Champions League, oggi tocca alla Juve: obiettivo vittoria per riscattare la serata da incubo delle italiane e non solo

Leggi su Calcionews24.com

ai bianconeri: dopo il disastroso martedì diper le, i bianconeri sono chiamati a centrare la qualificazione Dopo il martedì neroinche ha portato alle brutte eliminazioni di Milan e Atalanta, questa serascenderà in campo in Olanda contro il PSV per il ritorno del playoff. .