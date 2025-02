Internews24.com - Champions League, oggi seconda giornata dei playoff! Il programma completo

Leggi su Internews24.com

di Redazionedei! Ildi questo mercoledì di coppaDopo la primad’andata, stasera torna in campo la,, che darà via al secondo turno di ritorno dei, che ci regalerà le squadre che saranno protagoniste degli ottavi di finale, dove scenderà in campo anche l’Inter. Dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta nella serata di ieri, contro Feyenoord e Club Bruges, stasera tocca alla Juve, che nel difficile ritorno contro il Psv cerca il pass per il prossimo turno, in cui potrebbe sfidare proprio i nerazzurri di Inzaghi. Ecco il:Mercoledì, ore 18.45Borussia Dortmund-Sporting ClubMercoledì, ore 21Real Madrid-Manchester CityPSG-BrestPSV Eindhoven-JuventusLeggi su Internews24.