Oasport.it - Champions League calcio oggi in tv: orari 19 febbraio, quali partite su Sky e TV8

è mercoledì e vanno quindi in scena le ultime quattro sfide di ritorno dei playoff della2024-2025, in programma stasera con fischio d’inizio tra le 18.45 (una partita) e le 21.00 (tre incontri).italiano che rimane solo con la Juventus dopo il flop di ieri sera da parte di Milan e Atalanta.I rossoneri sono stati malamente eliminati dal Feyenoord pareggiando 1-1 con l’espulsione di Theo Hernandez a fare la differenza, l’Atalanta invece è stata spazzata via per 3-1 in casa da parte del Club Brugge.in campo la Juventus che riparte dal 2-1 dell’andata nella trasferta di Eindhoven contro il PSV: non sarà affatto scontato proteggere il minimo vantaggio conquistato all’andata.in campo anche un altro big match, quello tra Real Madrid e Manchester City, con la squadra di Carlo Ancelotti sicuramente favorita dopo il colpo dell’andata per 3-2 in rimonta all’Etihad.