Champions League ?? PSV Eindhoven vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

La UEFAtorna in campo sucon il playoff di ritorno fra PSV e. Dopo il successo dell’andata, i bianconeri affrontano in trasferta il club olandese con l’obiettivo di fare risultato anche questa volta e proseguire nella corsa europea qualificandosi agli ottavi di finale. Appuntamento mercoledì 19 febbraio, live e in esclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Indal Philips Stadion dici saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room diGianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.