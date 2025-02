Digital-news.it - Champions League ? Oggi Real Madrid - Manchester City in Diretta TV8 + Gialappas Night

Serata di verdetti e di forti emozioni con il ritorno dei Playoff di Uefa. Al Santiago Bernabéu diva in scena la sfida più attesa tra, in, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00. Una partita garanzia di spettacolo come dimostra la gara d’andata vinta in rimonta 3-2 dalla squadra spagnola di Carlo Ancelotti. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis.Ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23.00, gli highlight della partita della Juventus, impegnata in Olanda contro il PSV Eindhoven. Spazio anche ai momenti salienti di Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges, in programma martedì, e di tutte le altre partite dei Playoff.