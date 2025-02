Firenzetoday.it - Champions, esame di polacco per la Savino Del Bene prima della final four

Leggi su Firenzetoday.it

LaDelScandicci si è goduta comoda in poltrona i playoffLeague. Questo privilegio è giunto per effetto delto ottenuto nella fase a gironi, per giunta con sei vittorie su sei.Nella giornata odierna tuttavia le biancoblù hanno conosciuto la loro rivale nei.