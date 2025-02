Ilrestodelcarlino.it - Cesena batte Savena e la aggancia

Colpaccio della Bcc Romagnoloche nel campionato di volley maschile di serie D a Bologna contro ilVolley ha strappato un netto 0-3 (20-25, 20-25, 21-25): i bianconeri confermano il proprio stato di forma, portando a casa la quarta vittoria consecutiva. Coach Rizzo schiera in regia Vitali in diagonale con Casalboni, Leonori e Valdinoci schiacciatori, Calvache e Dall’Ara centrali e Montedoro libero. Si parte giocando punto a punto, con tanta grinta a partire dal servizio;è brava a muro e così difende bene gli attacchi del, che lentamente rimane indietro e si arrende 20-25. Formazione confermata anche nel secondo set: i romagnoli mantengono il controllo del match e lasciano poco spazio ai bolognesi; entra Pirini in posto quattro e in difesa sfodera il meglio di sé,chiude 20-25.