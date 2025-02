Ilrestodelcarlino.it - Cesena, atti vandalici e scritte no vax al Campus

, 19 febbraio 2025 – Durante la notte la sede deluniversitario diè stata presa di mira da vandali che a colpi di bombolette spray rosse hanno imbrattato le facciate del complesso concontro i vaccini e lo sviluppo della rete 5G. I danni sono significativi, perché lo sfogo degli avventori ha riguardato diverse pareti esterne, compresa la facciata del, che è stata completamente 'sommersa' dalle. Le indagini per risalire ai responsabili del gesto sono già in corso e potrebbero avvalersi anche della presenza di una serie di telecamere collocate nell'area. "Leingiuriose e deliranti apparse nel nostrouniversitario – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – sono un atto gravissimo e inaccettabile. Talidi vandalismo e di inciviltà non solo rappresentano una violazione del rispetto reciproco, ma rappresentano un attacco alla comunità accademica, che si fonda sul sapere scientifico e sul valore del dialogo e del confronto tra idee.