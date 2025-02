Ilrestodelcarlino.it - Cervia e Massa ko. Bene la ‘Pietro Pezzi’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel girone F di B2 femminile arriva una doppia sconfitta per le squadre ravennati:perde 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) a Filottrano, quinta forza del campionato mentre lotta ilcon la capolista Zero System Modena ma cade 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 15-25) dopo aver vinto il primo set e resta 12ª in classifica con 16 punti, con il11º, 1 punto sopra. Triplo successo invece nel girone B di serie C con la Pietro Pezzi che regola il Viserba 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 25-19) e resta seconda a -3 dalla vetta. Sempre quarti i giovani della Consar, dominatori nel derby stracittadino con Orbite (ora sesta in classifica): 3-0 (25-22, 25-23, 25-20). Sale a 14 punti il Conad che ne conquista 2 in casa dei ferraresi del Niagara: 2-3 (24-26, 25-23, 14-25, 25-20, 7-15). Nel girone C della C femminile inopinata, almeno nelle proporzioni, sconfitta (la seconda in campionato) della capolista Fenix Faenza a Rimini con il Riviera Volley che si impone 3-0 (25-18, 27-25, 25-21), manfrede comunque sempre prime.