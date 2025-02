Lettera43.it - Certificazione unica 2025 abolita per i forfettari? Tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Lettera43.it

Con il provvedimento n. 9454 del 15 gennaio, l’Agenzia delle en­tra­te ha approvato i modelli di(Cu) relativi all’anno 2024 con le relative istruzioni di compilazione e le informazioni per il contribuente. Il sostituto d’imposta deve trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 17 marzooppure entro il 31 marzose riguarda esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo ordinario. Dovrà poi inviare laal soggetto sostituito, percettore del reddito, sempre entro gli stessi termini utilizzando il modello sintetico. Con riferimento alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, il termine previsto per la trasmissione telematica è fissato al 31 ottobre