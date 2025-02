Lanazione.it - Cerimonie: intitolato a Giorgio Cavallini un tratto di pista ciclopedonale

Pisa, 19 febbraio 2025 – Si è svolta martedì 18 febbraio la cerimonia di intitolazione al professordelche collega via Mario Lalli a via San Francesco. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore ai servizi demografici e toponomastica, Gabriella Porcaro. “L’intitolazione di quest’area aè un gesto simbolico ma carico di significato - dichiara il sindaco Michele Conti - che ci permette di rendere omaggio alla memoria di un professore dell’Ateneo pisano. Nato a Siena nel 1943,ha vissuto tutta la sua vita professionale a Pisa, diventando un punto di riferimento non solo per la comunità accademica e scientifica, ma anche per la città stessa. Oggi, con questa intitolazione, vogliamo riaffermare il valore della cultura, dell’innovazione e dell’impegno civile.