Ilrestodelcarlino.it - "Cercasi ragazza vista all’incrocio il giorno di San Valentino"

biondadi sfuggita a bordo di un’Opel Corsa nera venerdì mattina in zona Schieti". Niente danni da pagare, niente incidenti e soprattutto niente scherzi. È semplicemente un appello sincero di un ragazzo, Matteo Morganti, postato sui social per ritrovare qualcuno e, chissà, se lo vuole il destino, iniziare una conoscenza. Un metodo certamente d’altri tempi ma soprattutto che si distingue per la sua spontaneità e per il suo approccio diretto, particolarità che ha stupito anche gli utenti di Facebook più della richiesta stessa. Tutto ha inizio venerdì 14 (ildi san, per aggiungere un po’ di romanticismo alla faccenda), Sono le 9,30 circa quando Matteo, 32 anni, sammarinese di Acquaviva, è a bordo della sua auto sulle strade di campagna della Valfoglia in direzione di Urbino, dove deve partecipare a una festa di laurea.