Cerca di gettare la moglie nella tromba dell’ascensore ma precipita lui e muore

Un drammatico episodio si è verificato nel quartiere di Entrevías, alla periferia sud di Madrid, dove un uomo di 77 anni è morto dopo esseretodi un ascensore. L’anziano avrebbe tentato di spingere lanel vuoto, ma nel corso della colluttazione è caduto insieme a lei. La donna, gravemente ferita, è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Efe e confermato da fonti della polizia, l’uomo avrebbeto dilain riparazione dell’edificio dove la coppia viveva. Durante la lotta tra i due, entrambi sonoti nel vuoto. La donna è sopravvissuta alla caduta, riportando fratture multiple, ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari, che l’hanno immediatamente trasportata in ospedale.