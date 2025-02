Romadailynews.it - C’era una Volta Roma… “Il Foro Romano”

Una tra le leggende più antiche di Roma, raccontiamo la storia di un Drago ed un Santo.Ci troviamo al Palatino, uno dei sette colli di Roma, situato tra il Velabro ed il, una delle zone più antiche della città. Grande museo all’aperto, racconta millenni di storia in un panorama di splendida architettura.Siamo nel IV secolo d.C. e si narra che in una caverna del monte Palatino, vivesse un terribile Drago che uccideva chiunque gli passasse vicino, per poi divorarlo. Gli abitanti, terribilmente impauriti dalla Bestia, decisero di chiedere aiuto a Papa Silvestro. La leggenda narra che il papa chiese aiuto al Santo Padre e la Beata Vergine affinché potessero aiutarlo a sconfiggere la bestia che tanto spaventava la popolazione con le continue incursioni.