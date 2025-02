Ilrestodelcarlino.it - Cecini, più pesarese dei pesaresi: "Tante storie ancora da raccontare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nando, anzi professor Nando, calato dai monti della Valtellina negli anni Sessanta per insegnare diritto ed economia alle superiori, attratto dal fascino della scuola di Giornalismo, poi diventata del Libro, di Urbino, ormai piùdei. E’ più o meno così, professore? "Sì, stavo arrampicato lassù e sono sceso dalla Valtellina per incontrare Pesaro e Urbino e la loro cultura". E come è stato l’impatto? "Vivificante". Ma la cultura non resuscita, semmai vivifica chi è già vivo e vegeto, tanto che lei è oggi figura eminente di quella cultura e il Carlino ha ritenuto di includerla fra i personaggi dell’anno. Le piace questa tirata? "Se lo di ce lei.". Allora mi dica lei chi è. "Sono un bibliofilo, un intellettuale con il piacere profondo e sentito della ricerca locale in ogni sua manifestazione".