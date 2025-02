Ilfattoquotidiano.it - C’è uno spettro che si aggira per l’Europa e per il mondo: lo sfascismo

C’è unoche sipere nel: lo. I suoi interpreti al massimo livello, gli sfascisti, sono sparsi in tutto il pianeta e lavorano incessantemente per creare macerie e rovine, necessarie per avviare dopo il business della ricostruzione. Ma gli sfascisti sanno che le prime a cadere devono essere le regole, gli equilibri, le istituzioni emerse dalla volontà democratica nel secondo dopogerra. E allora via tutto quello che faticosamente i popoli avevano costruito: l’Onu, l’Oms, la Cpi, le Costituzioni repubblicane, i rapporti di equilibrio tra i poteri. Tutto deve andare allo Sfascio dove un’umanità depressa andrà a raccogliere pezzi di ricambio da usare per riparare le proprie cose, come si fa con le auto.Riparare, ricostruire, dialogare sono termini che vanno cancellati perché gli sfascisti hanno poco tempo e devono agire in fretta, prima che i popoli gli si rivoltino contro, eh sì, perché questo può accadere, la storia ce lo insegna, i popoli vogliono la cultura della vita, sono resilienti.