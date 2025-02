C’è un messaggio per te Grande Fratello gli altri avvisano Stefania | lei non riesce a crederci

Leggi su Caffeinamagazine.it

La routine della Casa del, dove le giornate trascorrono tra chiacchiere ma anche momenti di noia, c’è stato finalmente un momento che ha scosso la monotonia del giorno: l’arrivo di unperOrlando, una delle concorrenti più amate dal pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.è molto amata dal pubblico a casa e proprio per questo motivo Alfonso Signorini l’ha richiamata per animare il programma che si trovava in un momento di profonda crisi di ascolti. La Orlando, infatti, era stataprotagonista della quinta edizione delVip insieme a Tommaso Zorzi e anche in questa edizione il supporto da casa non sembra mancarle.>>“Mi ha tradito”. E finisce qui: terremoto al, Lorenzo non torna indietro con lei, un bellissimo aereo perOrlandoGrazie alla simpatia, al suo spirito solare, ma anche al suo forte carattere e le frecciatine velenose, ma sempre dette con classe, la concorrente è riuscita a conquistatare il cuore di molti telespettatori, soprattutto quelli che simpatizzano per la fazione composta da Helena e i suoi amici.