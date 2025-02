Dayitalianews.com - Catania, sospesa l’attività di un bar del centro storico: sequestrati 30kg di cibo

I Carabinieri del nucleo antisofisticazione di(Nas) hanno denunciato il titolare di un bar-ristorante nelalla magistratura dopo aver scoperto alimenti conservati in condizioni non idonee. Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato che alcuni prodotti destinati alla somministrazione erano stati congelati senza autorizzazione e lasciati a contatto diretto con il ghiaccio accumulatosi nei congelatori. Secondo quanto riportato nella nota del Nas, gli alimenti erano stoccati in un’area priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie, ammassati senza alcuna protezione adeguata, nonostante fossero stati acquistati freschi.è statae circa 30 chili disono statie successivamente distrutti. Il nome del locale sottoposto a controllo non è stato divulgato.