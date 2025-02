Dayitalianews.com - Catania, rapino’ negozio Euronics armato di pistola, inchiodato dalle telecamere – VIDEO

La Procura Distrettuale della Repubblica, ha delegato, il 6 febbraio, la Polizia di Stato dia dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di D.R.C. (classe 1995).Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, si attribuiscono all’indagato i reati di una tentata rapina aggravata e di rapina aggravata.Il provvedimento restrittivo raccoglie i risultati di un’indagine avviata a seguito di un episodio avvenuto la sera del 18 luglio 2024. Si tratta di un tentativo di rapina all’interno di un punto vendita, messo in atto da due individui, entrambi con il volto coperto da caschi da motociclista e armati: uno di una, l’altro di un coltello e una spranga di ferro. Tuttavia, il colpo non è andato a buon fine, poiché, secondo quanto riferito dai dipendenti del, i due rapinatori non sono riusciti a trovare gli iPhone, che sembravano essere il loro obiettivo principale.