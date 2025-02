Castro | la ricetta di Draghi per l' Europa parli come un solo Stato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per rispondere alle sfide «è ora che la Commissione riceva tutto il sostegno necessario sia per l'attuazione del programma che per il suo finanziamento. Il fabbisogno finanziario è enorme: 750-800 miliardi di euro all'anno è una stima prudente». A far di conto è il solitamente prudente Mario, ex presidente della Bce e autore del rapporto sulla Competitività Ue,che giusto ieri è intervenuto ad una seduta del Parlamento europeo. Dopo “l'agenda”, adottata da Ursula von der Leyen alla vigilia del secondo mandato, l'ex presidente del Consiglio italiano torna periodicamente a Bruxelles per offrire i suoi suggerimenti. Tanto più adesso con le minacce dell'amministrazione Trump di mettere in difficoltà gli alleati europei con l'ipotesi di ritoccare al rialzo i dazi commerciali per riallineare il deficit Usa della bilancia commerciale.