Castelvenere il vescovo Mazzafaro al convegno su San Barbato | Il culto della stregoneria? E’ ancora diffuso

Leggi su Ildenaro.it

“Le streghe non esistono mentre molto, più di quanto si possa immaginare, è il, e non solo qui nel Sannio. E’ contro la superstizione che la Chiesa lotta da sempre”. Lo ha detto monsignor GiuseppeDiocesi di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti) concludendo i lavori delsu “SanDefensor Civitatis e CostruttoreChiesa Beneventana”, organizzato ain occasione delle celebrazionifestività patronale di San.San, che nacque proprio anel 602, è statodi Benevento ed è ricordato per aver convertito i Longobardi al Cristianesimo, i quali benché fossero battezzati adoravanogli idoli come la vipera d’oro e gli alberi sacri.Dopo i saluti del sindaco Alessandro Di Santo e del parroco don Domenico De Santis, il professore Raffaele Simone ha dato la parola a padre Domenico Tirone dell’Ordine dei Frati Minori (storico ed autore) che ha tracciato una dettagliata relazione sulla figura di Sane sull’epoca in cui è vissuto.