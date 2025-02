Lapresse.it - Caso Sinner, Wada: “Controllati test per un anno, nessun sospetto”

“Laha esaminato ogni singolo campione di Janniknei 12 mesi precedenti alle due positività riscontrate a marzo 2024 per vedere se ci fosse qualche indicazione sospetta, anche se non soddisfaceva i criteri di identificazione, di questa sostanza in uno qualsiasi di quei campioni. E la risposta di tutti i laboratori, e si tratta di un gran numero di campioni, è stata che non c’era. Qualunque cosa la gente dica o pensi, questo non si tratta di undi doping o di imbroglio“. Lo ha dichiarato Ross Wenzel, consulente generale della, l’Agenzia mondiale antidoping, in una intervista rilasciata a Sky News torna a fare chiarezza sulClostebol dopo il patteggiamento di Jannik, che è stato sanzionato con tre mesi di squalifica.“È stata la giusta ed equa conclusione in questa situazione in virtù di fatti molto, molto unici”, ha proseguito.