Lapresse.it - Caso Regeni, avv. Ballerini: “Giulio definì ‘miseria umana’ l’incontro con Abdallah”

“Oggi affronteremo in aula discussioni interlocutorie interessanti e poi dovrebbe essere data lettura della testimonianza del sindacalista Said, che consegnò di fattoalla National Security egiziana, ed è da li che partì la macchina infernale che si scatenò”, ha spiegato l’avvocata Alessandra Ballarini, davanti al tribunale di piazzale Clodio, a Roma, dove oggi si celebrerà un’altra udienza del processo per la morte di, il ricercatore friulano di 28 anni, rapito, torturato ed ucciso al Cairo in Egitto, a gennaio del 2016. “Sarà un’udienza senza testimoni presenti, ma la testimonianza di Said è quella di una persona che si contraddice e si arrampica ed è un informatore della National Security egiziana e che allo stesso tempo ne ha paura. Una persona avida che voleva soldi dae che gli ha teso quel tranello maldestro.