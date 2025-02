Lanotiziagiornale.it - Caso plusvalenze fittizie: la Procura di Roma chiede il processo per De Laurentiis

Dopo la formale chiusura delle indagini nei mesi scorsi suldelle presunte, gli inquirenti delladihanno chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De, in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Il reato contestato dai magistrati della Capitale, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, è falso in bilancio. Oltre al presidente del club i magistrati della pubblica accusa, chiedono ilper la società calcistica partenopea e per il collaboratore del patron, Andrea Chiavelli.Il procedimento riguarda presuntenella compravendita del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.L'articolo: ladiilper DeLA NOTIZIA.