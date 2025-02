Juventusnews24.com - Caso plusvalenze: chiesto il rinvio a giudizio per De Laurentiis! Ecco il motivo di questa decisione

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, il presidente del Napoli, Aurelio Deè stato rinviato a: sotto torchio queste situazioniNuova svolta nel, stessoin cui è stata coinvolta la Juventus. Secondo quanto si apprende dall’ANSA, i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno rinviato ail presidente del Napoli, Aurelio De. La stessaè stata presa per lo stesso club e per il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli.Il filone è da ricondurre ai filoni d’indagine per falso in bilancio per gli anni 2019, 2020, 2021 e riguardano soprattutto due casi in particolari: l’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma e quello di Victor Osimhen dal Lille.Leggi su Juventusnews24.com