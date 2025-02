Caso Paragon Nordio rompe le righe e dice la sua | Nel 2024 la polizia penitenziaria non ha fatto intercettazioni

Leggi su Open.online

Come previsto, i toni si sono surriscaldati oggi in Aula durante le due interrogazioni presentate dal Partito Democratico e da Italia Viva sul, il sistema di spionaggio fornito da una società israeliana, accusato di essere utilizzato dallaper monitorare attivisti politici e giornalisti, tra i quali il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato e Luca Casarini di Mediterranea. Se ieri il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, avevasapere ai gruppi che nessuna risposta sarebbe arrivata sulperché l’argomento è “classificato” (non è chiaro se con una classifica di segreto di stato o con un semplice tutela di riservatezza), inaspettatamente oggi in aula, Carlo, in replica alla domanda di Deborah Serracchiani del Pd, ha scelto di specificare che: «Nessuna persona nelè mai stata intercettata dalla».