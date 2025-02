Inter-news.it - Caso Lookman-Gasperini, scossa Atalanta: la decisione dei Percassi

Leggi su Inter-news.it

In casa, all’indomani della sconfitta della Dea in Champions League per mano del Club Brugge con tanto di eliminazione, è scoppiato il– Incredibile botta e risposta in casatra Ademolae Gian Piero. Nella serata di ieri, l’è uscita in malo modo dalla Champions League per mano del Club Brugge. La Dea, infatti, dopo aver perso 0-1 in Belgio, è capitolata al Gewiss Stadium addirittura 3-1. L’unico gol della squadra bergamasca è stato messo a referto proprio da, che ha sbagliato anche il rigore dell’ipotetico 2-3. Nel post partita,, durante la conferenza stampa, ha criticato aspramente l’attaccante nigeriano etichettandolo come “il peggior rigorista mai visto”. Poche ore fa, è arrivata la risposta del pallone d’Oro africano.