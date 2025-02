Terzotemponapoli.com - Caso Lautaro: approfondimenti

Libero: “Quanta ipocrisia su! L’Italia non è uno Stato laico?Ieri è arrivato il verdetto: nessuna prova tv, nessuna squalifica perMartinez dopo le bestemmie al termine del match perso dalla sua Inter sul campo della Juventus. Sul tema si è espresso così il quotidiano milanese Libero: “..Non state qui a fare la morale per alMartinez di turno che si incazza e bestemmia per aver perso una partita. Si chiede a questi agiati e ricchi e viziati atleti di appassionarsi a quello che fanno e poi, quella volta che esagerano, gli si rompe l’anima? Che poi, esagerano. Parliamone“..se la bestemmia dio quella di Cambiaso nella gara di andata o quella di qualsiasi altro calciatore (ne voleranno decine ogni partita, ve lo possiamo garantire) vi danno fastidio, abbiamo una brutta notizia per voi: lo sport di alto livello non è uno strumento educativo.